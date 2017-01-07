РФ завезла бойовикам 250 тонн пального, - ГУР

Із території Російської Федерації до тимчасово окупованих районів Луганської області прибуло п'ять залізничних цистерн з приблизно 250 тоннами пально-мастильних матеріалів.

Про це повідомляє прес-центр Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

"З території РФ продовжується постачання матеріально-технічних засобів для з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ. 6 січня ц.р. зафіксовано прибуття на станцію Ровеньки п’яти залізничних цистерн з пально-мастильними матеріалами (близько 250 тонн)", - йдеться у повідомленні.

Крім того, за повідомленням розвідників, "серед населення тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей спостерігається зростання протестних настроїв і невдоволення діями окупаційної прокремлівської “влади”.

Основні причини - систематична заборгованість у виплатах заробітної плати та пенсій.

"Більшість населення самопроголошених “республік” через відсутність навіть мінімальних коштів не має можливості на належному рівні відсвяткувати Новорічні та Різдвяні свята", - інформує ГУР.

Також населення нарікає на низьку якість продуктів харчування, які надходять з т.зв. російськими “гумконвоями”.

"Постійно фіксується завезення низькоякісних, третьосортних товарів, у т.ч. м’ясної продукції та алкогольних напоїв, які не користуються попитом навіть в Росії і є умовно придатними для споживання", - міститься в повідомленні.