Рух транспорту обмежено у п'яти областях, - ДСНС

Станом на 19:00 суботи рух транспорту обмежено в Одеській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Херсонській та Миколаївській області.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

За даними відомства, в Одеській області з 18:00 7 січня обмежено рух для всіх категорій транспортних засобів на всіх автодорогах загального користування державного та місцевого значення області (крім дороги Київ – Одеса, де обмежено рух тільки великогабаритних транспортних засобів).

На Дніпропетровщині з 18:00 7 січня обмежено рух для всіх категорій транспортних засобів на ділянці дороги М-23 Кіровоград - Кривий Ріг - Запоріжжя.

У Кіровоградській області з 15:00 7 січня обмежено рух для всіх категорій транспортних засобів на всіх автодорогах загального користування державного та місцевого значення.

У Херсонській області з 12:00 6 січня обмежено рух великогабаритних транспортних засобів на всіх автодорогах загального користування державного та місцевого значення.

На Миколаївщині з 17:00 7 січня обмежено рух для всіх категорій транспортних засобів на всіх автодорогах загального користування державного та місцевого значення.

За інформацією Мінінфраструктури, залізничні вокзали та аеропорти працюють в звичайному режимі.

Нагадаємо, що з 18:00 суботи і до 8:00 неділі на Одещині заборонено рух транспорту на автодорогах загального користування, крім автодороги М-05 "Київ - Одеса", де обмежено рух вантажних авто.