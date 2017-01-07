Румунія має активніше включитися в процес Придністровського врегулювання, - МЗС

Новий міністр закордонних справ Румунії Теодор Мелешкану вважає, що об'єднання Молдови з Румунією відбудеться лише при вступі Молдови в Євросоюз.

Про це він заявив під час парламентських слухань щодо затвердження уряду під керівництвом Соріна Гриндяну, повідомляє Укрінформ.

"Моя позиція щодо Республіки Молдова чітка, і водночас, дуже проста. Румунія й Молдова об'єднаються при вступі Молдови в ЄС. Тоді всі кордони матимуть не реальне, а лише символічне, духовне значення. Саме таким я бачу шлях реалізації національного проекту Румунії з об'єднання", - заявив Мелешкану.

Глава МЗС підтвердив підтримку європейського вектору розвитку Молдови, підкресливши, що він наполягатиме на швидкому відкритті офісу НАТО в Кишиневі.

Румунія, за його словами, також має активніше включитися в процес Придністровського врегулювання, разом з Європейським союзом і США, які на переговорах з Придністров'я виступають спостерігачами.

Мелешкану підкреслив, що у програмі правління нової парламентської коаліції особливе місце приділено активізації зовнішньоекономічних і політичних зв'язків з Україною, Молдовою, Угорщиною, Болгарією і Сербією.

"Пріоритетним для мене напрямком залишаються взаємини з сусідніми державами. На жаль, ці відносини нас не задовольняють. Донедавна існував гіркий жарт, що найкращим сусідом Румунії є Чорне море, проте, після драматичної зміни стратегічного балансу в цьому регіоні, вже і море перестало бути хорошим сусідом. У першій зоні нашої першочергової уваги на зовнішньополітичному напрямку залишаються Україна, Молдова, Болгарія, Угорщина й Сербія. У програмі нашого правління передбачено дуже багато проектів у сфері зміцнення двосторонньої взаємодії з нашими сусідами", - підсумував Мелешкану.