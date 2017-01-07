Шотландія готова відкласти питання про незалежність, - Стерджен

Шотландія може призупинити плани про отримання незалежності, якщо уряду Британії вдасться запобігти варіанту "жорсткого Brexit", за яким країна втратить доступ до єдиного ринку ЄС.

Про це заявила перший міністр Шотландії Нікола Стерджен, повідомляє Reuters.

"Я готова відкласти опцію незалежності у ЄС, якій надаю перевагу, щоб побачити, чи можемо ми досягти консенсусу та компромісу", - сказала вона в інтерв'ю радіо BBC.

Водночас, Стерджен відзначила, що будь-яке припинення планів про незалежність буде тимчасовим.

"Я ніколи не перестану виступати за незалежність. Я вважаю, що Шотландія стане незалежною і що це шлях, яким варто рухатися", - сказала вона.

Як відомо, прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей має намір розпочати процедуру виходу з ЄС у березні 2017 року.

Нагадаємо, Шотландія хоче залишитися на єдиному ринку Європейського Союзу після того, як Сполучене Королівство залишить ЄС блок, і буде вимагати більше повноважень для захисту своїх інтересів.