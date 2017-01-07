Стало відомо, хто влаштував стрілянину в аеропорту Флориди

Чоловіка, який напередодні вбив 5 і поранив 8 людей в аеропорту Форт-Лодердейл (американський штат Флорида), затримала і допитала поліція.

За даними правоохоронців, нападником виявився 26-річний Естебан Сантьяго. Раніше він служив у американському контингенті в Іраку, а також у Національній гвардії США.

Чоловік відкрив стрілянину у зоні отримання багажу 2 терміналу аеропорту.

Очевидці розповідають, що він був одягнений у футболку з символікою "Зоряних війн" й мовчки розстрілював пасажирів, які намагалися врятуватися. Коли в нього закінчилися набої, він здався поліції.

Поліція встановила, що Естебан Сантьяго прилетів з Аляски. При собі він мав зареєстрований пістолет (у США можна перевозити літаком розряжену зброю, якщо вона міститься у спеціальних перевірених контейнерах). Чоловік зарядив пістолет у туалеті, після чого почав стріляти.

За даними Пентагону, у 2010-2011 роках Естебан Сантьяго служив у Іраку. Також він був бійцем Нацгвардії США у Пуерто-Рико та на Алясці. У 2016 році чоловік припинив службу.

За даними американських медіа, з Нацгвардії Аляски його звільнили через незадовільну роботу. ЗМІ також припускають, що у чоловіка є психічні розлади.

Так, агенція Associated Press з посиланням на неназване офіційне джерело повідомляє, що при затриманні нападник заявив, нібито уряд контролює його свідомість і змушує дивитись відео джихадистів з "Ісламської держави".

Журналісти також відзначають, що брат затриманого розповів - Естебан Сантьяго нещодавно проходив курс психологічної допомоги. Тим не менше, правоохоронці заявили, що не розглядають тероризм як можливий мотив нападів.

Нагадаємо, вчора в аеропорту курортного міста Форт-Лодердейл у Флориді відбулася стрілянина, загинули щонайменше 5 людей.