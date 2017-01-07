Суд дозволив затримати Януковича за тиск на митрополита УПЦ, - ЗМІ

Суд дозволив затримати колишнього президента України Віктора Януковича та колишнього главу МВС Віталія Захарченка за незаконне позбавлення волі помічника митрополита Володимира Олександра Драбинка.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на документи з Єдиного державного реєстру судових рішень.

"Печерський суд Києва дав дозвіл на затримання екс-президента Віктора Януковича і колишнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка у "церковній справі", - йдеться у повідомленні.

Зазначають, що 3 січня суд за клопотанням слідчого Генпрокуратури дозволив затримати Януковича, ухвалив аналогічне рішення щодо Захарченка, а також дав дозвіл на затримання Валерія Коряка – колишнього начальника київської міліції.

"Слідчий ГПУ повідомив, що підозрювані переховуються від слідства і суду. Щоб уникнути знищення доказів та впливу на потерпілих, свідків та експертів, слідчий вважає, що підозрюваних треба затримати і привести до суду для призначення їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - пише видання.

Захарченко, Янукович і Коряк підозрюються у незаконному позбавлення волі Олександра Драбинка – особистого помічника нині покійного Предстоятеля Української православної церкви Митрополита Київського і всієї України Володимира. Слідчі вважають, що Янукович та його оточення тиснули на покійного митрополита, щоб змусити зректися престолу.

Підозрюваним у цій справі є також народний депутат від "Опозиційного блоку" Вадим Новинський, з якого 8 грудня 2016 року було знято депутатську недоторканність. Ще двоє підозрюваних – командир та заступник СБСМ "Грифон" ГУМВС України в м. Києві. Інформації щодо дозволу на затримання решти фігурантів поки немає.