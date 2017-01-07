Трамп висунув Коутса на посаду голови національної розвідки США

Обраний президент США Дональд Трамп висунув на посаду голови національної розвідки США екс-сенатора від штату Індіана Деніела Рея (Дена) Коутса.

Про це повідомив в суботу штаб Трампа, передає УНН.

На посаді директора національної розвідки після його затвердження сенатом 73-річний Коутс змінить Джеймса Клеппера. У його завдання входить координація діяльності 16-ти спецслужб США, що займаються збором інформації і веденням розвідувальної діяльності. Директор не може безпосередньо втручатися в роботу спецслужб, його завдання полягає в узагальненні інформації, що надходить.

Коутс провів в цілому 15 років на посаді сенатора, представляючи Індіану від Республіканської партії в 1989-1999 і 2011-2017 роках. В останні роки він перебував у сенатському комітеті з розвідки. У 2001-2005 роках Д.Коутс займав посаду посла США в Німеччині.

Агентства називають його "помірним" або "традиційним" консерватором. Коутс був прихильником введення санкцій щодо Росії у 2014 році.

У березні того ж року він був внесений до списку осіб, яким заборонений в'їзд в РФ.