Трамп визнав факт причетності РФ до кібератак на інфраструктуру США

Доналд Трамп, обраний президент США, визнав факт причетності РФ до кібератак на інфраструктура США, але і не вважає, що згадані атаки вплинули на результати виборів.

Про це йдеться у спеціальній письмовій заяві, поширеній офісом Трампа, передає Європейська правда.

"У той час як Росія, Китай, інші країни, груп і люди за межами США, послідовно намагаються зламати кібер-інфраструктури наших державних установ, підприємств та організацій, в тому числі Національного комітету демократів (штабу його політичних опонентів), не було абсолютно ніякого впливу на результат виборів", - заявив він.

Ця заява була оприлюднена після двогодинної зустрічі Трампа з представниками трьох американських спецслужб, під час якої Федеральне бюро розслідувань, Центральне розвідувальне управління та Агентство з національної безпеки представили майбутньому президенту доповідь щодо впливу спецслужб РФ на вибори.

Нагадаємо, вчора Конгрес США на засіданні обох палат формально затвердив підсумки президентських виборів, на яких переміг Дональд Трамп.