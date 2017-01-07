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Хелен Келлер, американська письменниця

Трамп визнав факт причетності РФ до кібератак на інфраструктуру США

7 січня, 2017 - 11:26
Фото Reuters

Доналд Трамп, обраний президент США, визнав факт причетності РФ до кібератак на інфраструктура США, але і не вважає, що згадані атаки вплинули на результати виборів.

Про це йдеться у спеціальній письмовій заяві, поширеній офісом Трампа, передає Європейська правда.

"У той час як Росія, Китай, інші країни, груп і люди за межами США, послідовно намагаються зламати кібер-інфраструктури наших державних установ, підприємств та організацій, в тому числі Національного комітету демократів (штабу його політичних опонентів), не було абсолютно ніякого впливу на результат виборів", - заявив він.

Ця заява була оприлюднена після двогодинної зустрічі Трампа з представниками трьох американських спецслужб, під час якої  Федеральне бюро розслідувань, Центральне розвідувальне управління та Агентство з національної безпеки представили майбутньому президенту доповідь щодо впливу спецслужб РФ на вибори.

Нагадаємо, вчора Конгрес США на засіданні обох палат формально затвердив підсумки президентських виборів, на яких переміг Дональд Трамп.

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