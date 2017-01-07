Туреччина виведе своїх військових із Іраку

Прем'єр Іраку Хайдер аль-Абаді оголосив, що його країні і Туреччині вдалося врегулювати питання про виведення турецького контингенту з іракської території з табору недалеко від міста Башик, повідомляє The Daily Star.

Подробиці угоди наразі не повідомляються.

Заяві іракського прем'єра передувала його зустріч із турецьким колегою Біналі Їлдиримом в Багдаді.

Присутність турецьких військових в районі Башика раніше стала причиною зростання напруженості у відносинах між Іраком і Туреччиною. У турецькому керівництві заявляли, що турецькі військові знаходяться в цьому таборі для захисту Туреччини від тероризму і тренування місцевих бійців для боротьби з терористами.