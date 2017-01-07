У 2016 році місцеві бюджети збільшилися на 44 млрд грн, - Гройсман

Завдяки проведеній реформі децентралізації місцеві бюджети країни у 2016 році збільшилися на 44 млрд грн порівняно з минулим 2015 роком. Кожного року відбувається зростання кожного місцевого бюджету більше ніж на 50%.

Про це сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає прес-служба уряду.

"Завдяки проведеній реформі децентралізації місцеві бюджети зросли на 44 млрд гривень, що на 50 відсотків більше, ніж минулого року. Двічі підвищено соціальні стандарти, які зросли на 16,1 відсотка", - сказав він.

Також, за словами Гройсмана, Україна виконала всі зобов’язання перед Європейським Союзом щодо безвізового режиму.

"Також Україна виконала всі зобов’язання перед Європейським Союзом щодо безвізового режиму. Вірю в те, що Угода про асоціацію з ЄС буде повноцінно ратифікована, що дасть додатковий імпульс для поглиблення європейської інтеграції та ефективної реалізації внутрішніх перетворень", - сказав він.

Нагадаємо, Гройсман заявив, що український уряд зруйнував найбільшу корупційну схему в країні, яка діяла десятиріччями.