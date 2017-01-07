У 2016 році НАБУ завадило розкраданню понад 500 млн грн

Протягом 2016 року завдяки зусиллям НАБУ на рахунки державних компаній вдалося повернути понад 100 мільйонів, завадити розкраданню більш ніж півмільярда гривень.

Про це інформує відомство на своїй сторінці у Facebook.

"Основні моменти діяльності НАБУ протягом 2016 року: затримання одеського судді-стрілка, "газова справа О.Онищенка", "чорна бухгалтерія" Партії регіонів, затримані на хабарах співробітники ГПУ... Протягом 2016 завдяки зусиллям НАБУ на рахунки державних компаній вдалося повернути понад 100 мільйонів, завадити розкраданню більш ніж півмільярда гривень", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, НАБУ розпочало 3 нових розслідування за фактами декларування недостовірної інформації народними депутатами та головами районних державних адміністрацій.