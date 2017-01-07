У Харкові відкрилася Кімната високих енергій

В "ЛандауЦентре" в Харкові відкрилася Кімната високих енергій.

Це спільний освітній проект навчального центру "ЛандауЦентр" при Харківському національному університеті ім. Каразіна та компанії "Plarium", передає прес-служба Харківської міськради.

У Кімнаті високих енергій можна побачити найбільшу в Східній Європі котушку Тесли, яка видає розряди до півмільйона вольт, так звану "драбину Якова" і обладнання для занять за темами "Електрика" і "Розряди напруг".

Одними з перших нову експозицію побачили діти з багатодітних сімей.

Кімната високих енергій в «ЛандауЦентре» буде працювати з вівторка по неділю з 10:00 до 18:00.