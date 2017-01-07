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У Харкові відкрилася Кімната високих енергій

7 січня, 2017 - 13:35
Фото: city.kharkov.ua

В "ЛандауЦентре" в Харкові відкрилася Кімната високих енергій.

Це спільний освітній проект навчального центру "ЛандауЦентр" при Харківському національному університеті ім. Каразіна та компанії "Plarium", передає прес-служба Харківської міськради.

У Кімнаті високих енергій можна побачити найбільшу в Східній Європі котушку Тесли, яка видає розряди до півмільйона вольт, так звану "драбину Якова" і обладнання для занять за темами "Електрика" і "Розряди напруг".

Одними з перших нову експозицію побачили діти з багатодітних сімей.

Кімната високих енергій в «ЛандауЦентре» буде працювати з вівторка по неділю з 10:00 до 18:00.

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