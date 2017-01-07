У Києві пройшов різдвяний вертеп

У центрі Києва пройшов різдвяний вертеп. Долучилися до святкової ходи близько тисячі людей. На таку кількість охочих заспівати – не розраховували навіть організатори. Утім тих, хто не встиг подивитися на костюмоване дійство. Зокрема і через сильні морози, заспокоюють – свято триватиме ще кілька днів, передає 5 канал.

На Софійській площі столиці збираються колядники – звіздарі, чорти, янголи, царі Іроди та інші учасники Різдвяного вертепу, підтягуються і містяни з туристами. Коли вже й яблуку ніде впасти, колона рушає до Хрещатика. В голові колони – дідух – символ врожаю і добробуту.

Пройшовши Хрещатиком, величезний вертеп повертається до Софії Київської, де і починається різдвяний концерт. Цей гурт із Горошкова, що на Київщині, привіз підбірку колядок, що споконвіку співають в їхньому селі. Колектив "Джерело" існує з 80-х років минулого століття.

"Перші жіночки пішли далеко за обрій, а ми продовжуємо їхню справу – співаємо пісні, колядуємо колядки, зберігаємо традиції нашого українського народу", – розповідає керівник

Послухати стародавні українські колядки та різдвяні пісні на головній сцені Софійської площі можна до 15-го січня.

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