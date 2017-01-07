У Львові облаштували живу шопку

У ролях головних персонажів віфлеємської стайні Марії, Йосифа, ангела, царів та пастушка – львівські пластуни. Також у шопці є тваринки.

«Хочеться, аби свято Різдва було атракційнішим, динамічнішим та сучаснішим, – говорять організатори отакої «живої» акції, котра започаткована у Львові близько десяти років тому. – Таке дійство приваблює, передовсім, дорослих і маленьких гостей зі сходу України, котрі приїжджають до Львова на Різдвяні канікули».

Макет встановили вчора, у переддень Різдва, у центрі міста – на площі Ринок, біля скульптури Діани. Шопка працюватиме чотири дні – до 9 січня.

З персонажами святої родини усі охочі можуть можна сфотографуватися і навіть разом заспівати.

Аби актори і тваринки не замерзли у 20-градусний мороз, що зараз запанував у Львові, декорації «доповнили» кількома обігрівальними приладами.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів. Фото Павла ПАЛАМАРЧУКА