У Львові облаштували живу шопку

У ролях головних персонажів віфлеємської стайні Марії, Йосифа, ангела, царів та пастушка – львівські пластуни. Також у шопці є тваринки.
«Хочеться, аби свято Різдва було атракційнішим, динамічнішим та сучаснішим, – говорять організатори отакої «живої» акції, котра започаткована у Львові близько десяти років тому. – Таке дійство приваблює, передовсім, дорослих і маленьких гостей зі сходу України, котрі приїжджають до Львова на Різдвяні канікули».
Макет встановили вчора, у переддень Різдва, у центрі міста – на площі Ринок, біля скульптури Діани. Шопка працюватиме чотири дні – до 9 січня.
З персонажами святої родини усі охочі можуть можна сфотографуватися і навіть разом заспівати.
Аби актори і тваринки не замерзли у 20-градусний мороз, що зараз запанував у Львові, декорації «доповнили» кількома обігрівальними приладами.
Тетяна КОЗИРЄВА, Львів. Фото Павла ПАЛАМАРЧУКА