У Львові у переддень Різдва бійці АТО отримали квартири

Учора Львівський міський голова Андрій Садовий привітав із новосіллям 8 військовослужбовців і вручив ключі від квартир та документи про право власності на житло.

Помешкання отримали Сергій Шимчак, Роман Панченко, Сергій Калитюк, Роман Дідера, Артур Киреєв, Віталій Міловський, Ярослав Стеців та Віктор Легкодух. Ідеться про двокімнатні та одну чотирикімнатну квартири. Фінансування здійснювалось із державного бюджету за співфінансування Львова. Загалом торік на це було передбачено 10,21 млн грн., із яких 1,461 млн грн. – кошти міського бюджету, а 368 тис грн. самостійно дофінансував один із учасників АТО.

На жаль, не всі новосели змогли прибути до міської ради для отримання ключів від нових квартир – Артур Киреєв та Ярослав Стеців досі перебувають на лікуванні. То ж ключі та документи на житло їм передадуть.

Згідно з інформацією Львівської міської ради, 2015 року місто придбало 14 квартир для сімей загиблих учасників АТО та 5 квартир – для осіб із інвалідністю, які втратили на війні нижні кінцівки. Загальна вартість придбаних помешкань – понад 18 млн грн., де майже 2,5 млн – кошти міського бюджету, та 15,9 млн – держбюджету. Також місто виділяло понад 2,7 млн грн на проведення у квартирах ремонтних робіт.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів