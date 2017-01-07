У Різдвяну ніч українські військові відбили ворожий напад поблизу Авдіївки

Близько опів на першу ночі, поблизу населеного пункту Авдіївка відбулося бойове зіткнення між військовослужбовцями Збройних Сил України та ворогом.

Про це повідомляє прес-служба Мінборони.

"Диверсійна група противника чисельністю до десяти осіб підійшла до наших позицій на відстань сто метрів, після чого відкрила вогонь. Завдяки злагодженим діям військовослужбовців ЗС України напад було відбито, ворог відступив", - йдеться у повідомленні.

Як підсумовують у Міноборони, під час бойового зіткнення, яке тривало близько півгодини, з нашого боку — без втрат, втрати противника уточнюються.

Нагадаємо, всього за добу бойовики 42 рази обстріляли позиції сил АТО.