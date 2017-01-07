У США повідомили про ліквідацію одного з лідерів ІД

Очолювана США коаліція повідомила про ліквідацію в місті Ракка (на півночі Сирії) одного з лідерів ІДІЛ Махмуда Аль-Ісаві, який відповідав за пропаганду і розвідку.

Про це повідомляє Інтерфакс, цитуючи офіційну заяву Пентагону.

У повідомленні, поширеному центральним командуванням США в п'ятницю, йдеться, що терорист був убитий 31 грудня 2016 року в результаті авіаудару коаліції.

"Махмуд Аль-Ісаві був давнім членом ІДІЛ, підтримував ЗМІ та структури розвідки в Ель-Фаллуджі, після чого переїхав до Ракку", - йдеться в повідомленні.

За даними Пентагону, убитий терорист розподіляв фінанси між лідерами ІДІЛ, а також відповідав за пропаганду.

"Аль-Ісаві став шістнадцятим за рахунком впливовим членом Ісламської держави, що здійснював зовнішні операції, який був ліквідований коаліційними силами в 2016 році", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, глава Пентагону Ештон Картер заявив, що Росія не робить нічого, аби допомогти здолати "Ісламську державу" в Сирії.