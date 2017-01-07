У США вчені створили новий надлегкий і надміцний матеріал (відео)

Команда дослідників з Массачусетського технологічного інституту розробила один із найбільш міцних і легких матеріалів сучасності шляхом стиснення і сплавлення пластівців графена, двомірної форми вуглецю.

Нове речовина має губчасту структуру, яка при порівняльній щільності всього в 5% міцніша за сталь в 10 разів, повідомляє "Популярна механіка".

"Фізики змогли стиснути невеликі пластівці графену за допомогою великого тиску і нагрівання. В результаті вийшла стабільна, дуже міцна структура, зовні нагадує корали або мікроскопічні водорості діатомеї. Секрет її міцності полягає у величезній площі поверхні, по якій розподіляється навантаження", - зазначається в публікації.

Команда MIT провела аналіз аж до атомарної структури речовини, в результаті чого змогла відтворити практично ідеальну модель. Двовимірні матеріали мають не тільки високу міцність, але і унікальні електропровідні властивості, проте через свою тонкість не можуть бути використані при, наприклад, будівництві або створенні великих електричних апаратів.

Графен відомий як один з найміцніших двовимірних матеріалів, проте досі дослідники не знали, як перенести ці властивості на тривимірні структури. Нові дослідження показують, що основним чинником міцності нового матеріалу є його незвичайна тривимірна конфігурація, що говорить про те, що в майбутньому вчені зможуть розробити ще більш міцні матеріали, використовуючи в їх структурі ті самі геометричні принципи.