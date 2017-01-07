У Туреччині вчергове звільнили понад 6 тисяч людей

У Туреччині триває нова хвиля масових звільнень після невдалої спроби державного перевороту у 2016 році.

З державної служби звільнені понад 6 тисяч осіб, заборонені десятки організацій, повідомляє у суботу, 7 січня, агентство AFP.

Під дію трьох нових указів підпали 2687 офіцерів поліції, 1699 чиновників міністерства юстиції, 838 співробітників міністерства охорони здоров'я, 649 науковців та 135 посадовців з управління з релегійних справ. Також через "діяльність, що загрожує державній безпеці", були заборонені понад 80 громадських об'єднань.

Нагадаємо, турецька влада припускає, що країна може зупинити дозвіл на використання США та їхніми союзниками стратегічно важливої авіабази Інджирлік поблизу кордону з Сирією.