Унаслідок повені у Таїланді загинули 12 людей

Унаслідок повені на півдні Таїланду загинули 12 людей, тисячі сел частково затоплені.

"Від повені, яка в деяких місцях досягає висоти дахів будинків, постраждали 700 тисяч людей з моменту її початку тиждень тому", - пише видання AFP з посиланням на міністерство внутрішніх справ країни.

За інформацією метеорологічних служб, зливи триватимуть ще принаймні два дні. Можливі раптові паводки у восьми провінціях.

"Сьогодні та завтра ситуація дуже важка. Досі йдуть сильні дощі", - заявили у метеорологічній службі.

Столиця провінці Накхонсітхаммарат, де через негоду довелося закрити аеропорт, зіткнулася з рекордною кількістю опадів 162,1 мм у п'ятницю.

Як зазначає видання, дощі є нетипово сильними для цієї пори року в Таїланді, де зазвичай буває три місяці відносно сухої та прохолодної погоди.

Нагадаємо, на початку грудня щонайменше 14 людей загинули і 3 зникли під час сильної повені у південних провінціях Таїланду.