Унаслідок повені у Таїланді загинули 12 людей

Унаслідок повені на півдні Таїланду загинули 12 людей, тисячі сел частково затоплені.
"Від повені, яка в деяких місцях досягає висоти дахів будинків, постраждали 700 тисяч людей з моменту її початку тиждень тому", - пише видання AFP з посиланням на міністерство внутрішніх справ країни.
За інформацією метеорологічних служб, зливи триватимуть ще принаймні два дні. Можливі раптові паводки у восьми провінціях.
"Сьогодні та завтра ситуація дуже важка. Досі йдуть сильні дощі", - заявили у метеорологічній службі.
Столиця провінці Накхонсітхаммарат, де через негоду довелося закрити аеропорт, зіткнулася з рекордною кількістю опадів 162,1 мм у п'ятницю.
Як зазначає видання, дощі є нетипово сильними для цієї пори року в Таїланді, де зазвичай буває три місяці відносно сухої та прохолодної погоди.
Нагадаємо, на початку грудня щонайменше 14 людей загинули і 3 зникли під час сильної повені у південних провінціях Таїланду.