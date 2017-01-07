В Україні працюють 3779 пунктів обігріву, - Зубко

Через погіршення погодних умов в Україні сьогодні, 7 січня, працюють 3779 пунктів обігріву.

Про це заявив віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко, передає 112 Україна.

"З метою недопущення переохолодження людей розгорнуто 3 тис. 779 пунктів обігріву, в тому числі від ДержНС – 100. Надано допомогу – 22 тис. 882 особам (за добу – 1 тис. 588 особам)", - зазначив він.

За словами Зубка, рятувальники витягнули з обочин та кюветів 343 автомобілів (за добу 201), в яких перебувало 667 осіб (за добу 477).

"Людей, які отримали обмороження під час заторів, немає", - наголосив він.

Нагадаємо, що на Херсонщині ліквідовують наслідки негоди.