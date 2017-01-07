В Україні триває негода, рятувальники витягають десятки машин з засніжених трас

Станом на сьогоднішній ранок в Україні зберігаються обмеження руху трасами, що було встановлено напередодні. А саме у Одеській, Миколаївській, Черкаській, Херсонській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях.

Про це інформує прес-служба ДСНС України.

В Одеській області зафіксовано ускладнення руху транспорту та утворення автомобільних заторів до яких потрапило близько 60 транспортних засобів.

Так само машини застрягають й на дорогах Кіровоградщини.

У свою чергу, станом на ранок суботи на території Івано-Франківської області у напрямку Закарпатської області (Вишківський та Яблуницький перевали) забезпечено проїзд транспортних засобів.

За інформацією Укравтодору, дороги знаходяться у проїжджому стані. Однак рятувальники попереджають – ускладнення погодних умов триватимуть ще 7 та 8 січня.

Крім того, у зв'язку з сильними снігопадами та хуртовинами у горах Львівської області та у високогір'ї Iвано-Франкiвської, Закарпатської областей значний (III) рiвень лавинної небезпеки. В гірських районах Закарпатської області існує загроза зсувів снігу на дороги.