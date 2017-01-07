За день бойовики 32 рази обстріляли позиції ЗСУ

Бойовики протягом дня до 18:00 32 рази обстріляли українські позиції на Донбасі.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Загалом відбулося 32 обстріли", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у штабі, на маріупольському напрямку зі 122-міліметрової артилерії бойовики вели вогонь по Водяному, а з мінометів – по Павлополю та Талаківці. "З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – по Павлополю, Мар’їнці, Гнутовому, Старогнатівці, Водяному, Талаківці, Широкиному", - йдеться у повідомленні.

Також вказано, що на луганському напрямку зафіксовано обстріли з мінометів різних калібрів по Троїцькому. "З гранатометів та стрілецької зброї по Новоолександрівці та Новозванівці", - додали у штабі.

"На донецькому напрямку з 82-міліметрових мінометів та озброєння БМП окупанти обстрілювали Троїцьке. А з гранатометів та стрілецької зброї – Піски, Авдіївку та Луганське. В районі Авдіївки відбулося бойове зіткнення. Напад відбито, бойовики відступили", - зазначили у штабі.

За даними Міноборони, бойове зіткнення між військовослужбовцями ЗСУ та ворогом відбулося поблизу населеного пункту Авдіївка близько о пів на першу ночі.

"Диверсійна група противника чисельністю до десяти осіб підійшла до наших позицій на відстань сто метрів, після чого відкрила вогонь. Завдяки злагодженим діям військовослужбовців ЗС України напад було відбито, ворог відступив", - додали в оборонному відомстві.

У підсумку, за даними Міноборони, під час бойового зіткнення, яке тривало близько півгодини, з українського боку станом на ранок - без втрат, втрати противника уточнюються.