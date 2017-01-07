За добу бойовики 42 рази обстріляли позиції сил АТО

Російсько-окупаційні війська продовжили обстріли наших позицій на всіх напрямках.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

На Маріупольському – з артилерії та мінометів різних калібрів вони неодноразово вели вогонь по Водяному, Широкиному та Павлополю.

З гранатометів та стрілецької зброї – по Талаківці, Мар’їнці, Гнутовому, Водяному, Широкиному, Павлополю. По Широкиному та Талаківці вогонь вели снайпери.

На Луганському напрямку – по Кримському, Станиці Луганській, Новоолександрівці, Новотошківському та Новозванівці – з гранатометів.

На Донецькому – з мінометів та великокаліберних кулеметів – по наших позиціях в районі Луганського та Авдіївки.

В районі Новотошківського двоє наших військовослужбовців поранено.

Загалом зафіксовано 42 обстріли.