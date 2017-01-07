За добу бойовики 42 рази обстріляли позиції сил АТО

Російсько-окупаційні війська продовжили обстріли наших позицій на всіх напрямках.
Про це повідомляє прес-центр АТО.
На Маріупольському – з артилерії та мінометів різних калібрів вони неодноразово вели вогонь по Водяному, Широкиному та Павлополю.
З гранатометів та стрілецької зброї – по Талаківці, Мар’їнці, Гнутовому, Водяному, Широкиному, Павлополю. По Широкиному та Талаківці вогонь вели снайпери.
На Луганському напрямку – по Кримському, Станиці Луганській, Новоолександрівці, Новотошківському та Новозванівці – з гранатометів.
На Донецькому – з мінометів та великокаліберних кулеметів – по наших позиціях в районі Луганського та Авдіївки.
В районі Новотошківського двоє наших військовослужбовців поранено.
Загалом зафіксовано 42 обстріли.
Джерело: День