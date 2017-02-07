Франція, Італія, Португалія та Іспанія виступають за розширення присутності НАТО

Міністри оборони Франції, Італії, Португалії та Іспанії закликали НАТО збільшити свою присутність в їхній частині світу.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Euractiv.

Іспанський міністр оборони Марія Долорес де Коспедаль сказала після засідання так званого "Південного квартету" у Порту, що їхнє прохання більшої присутності НАТО цілком виправдано, оскільки "сьогодні ризики, з якими стикається Європа, відрізняються від тих, що були раніше, і до того ж вони походять з декількох напрямків".

Міністр додала, що "це правда, що НАТО традиційно не має сильної присутності в Південній Європі", але вона і її колеги, як і раніше, виступають за більшу участь Альянсу в їхньому регіоні, особливо в Середземному морі.

Чотири країни підписали спільного листа, який було відправлено генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу. Міністри наполягають на тому, що "важливо зміцнити і збільшити значення і роль організації" на півдні Європи.

Міністр оборони Португалії Хосе Альберто Азередо Лопес зазначив, що вони не розкриватимуть точний зміст листа, поки генсек НАТО не ознайомиться з ним.

Чотири міністри також обговорили нові виклики, які стоять перед Європою в сфері безпеки і оборони, тому що "зброя, яка використовується новим поколінням терористів, не звичайна і їй важко протистояти".

Міністр Франції Жан-Ів Ле Дріан підкреслив важливість НАТО. Він також погодився з тим, що Альянс має бути адаптований до нових терористичних загроз і ризиків.

Нагадаємо, глава Білого дому Дональд Трамп і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг мали телефонну розмову в неділю, під час якої обговорили, в тому числі, ескалацію обстановки на сході України.