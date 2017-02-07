Австрія планує посилити прикордонний контроль на Балканах

Австрія оголошує про наміри і надалі посилювати прикордонний контроль на так званому Балканському маршруті руху мігрантів до Європи, попри те, що інтенсивність руху біженців через Балкани знижується.

Про це заявив міністр оборони Австрії Ханс Петер Доскозіл в інтервʼю виданню Die Welt, передає ЄП.

"Ми не вважаємо, що зовнішні кордони ЄС наразі є адекватним захистом країн-членів Євросоюзу", – сказав він.

За словами Доскозіла, на Балканському маршруті все ще діють великі банди контрабандистів людей і значна кількість мігрантів прибуває до Європи через Балкани.

На цей момент до Австрії прибуває від 500 до 1000 біженців щотижня.

"Але ситуація може погіршитися в будь-який момент", – наголошує Доскозіл.

За його словами, Австрія готова до більш тісної співпраці з країнами, які лежать на Балканському маршруті, а також з державами Вишеградської четвірки для посилення захисту кордонів.

Міністр зазначив, що уряд у Відні в даний час працює над змінами до закону, які дозволяють направлення солдат за кордон не тільки з гуманітарних міркувань.

"Австрія готова запропонувати країнам як всередині, так і за межами ЄС, своїх військових не тільки з гуманітарних міркувань, а також для захисту своїх кордонів", – додав він.

На думку австрійського міністра тісна співпраця між поліцією і військовим необхідна для того, аби захищати кордони краще, ніж раніше.

Доскозіл також розкритикував ЄС за те, що напливі мігрантів й досі лишається на занадто високому рівні.

"Попередні ініціативи, наприклад, посилення ролі Frontex, не здатні допомогти у вирішенні проблеми", – відзначив міністр.