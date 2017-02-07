Банківська система України в 2016 році зазнала максимального в історії збитку

Банківська система України за підсумками 2016 року оновила історичний максимум по збитках, отримавши негативний результат на рівні 159 мільярдів гривень.

Про це повідомив директор департаменту фінансової стабільності Національного банку України Віталій Ваврищук на брифінгу в НБУ, передає УНІАН.

Банківський сектор показав рекордно високий збиток у 2016 році – 159 мільярдів гривень, що обумовлено резервуванням кредитного портфелю "Приватбанку", - сказав представник Нацбанку.

Разом з тим, він зазначив, що поточного року регулятор очікує зміни тенденції і виходу банківської системи України на прибуткову діяльність.