Байден став професором американського університету

Колишній віце-президент США Джо Байден вступив на посаду професора в американському Університеті штату Пенсільванія, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Згідно з повідомленням, Байден отримав посаду професора в університеті, але викладати не буде, а очолить "Центр дипломатії і глобальної взаємодії Пенн Байден", робота якого сфокусується на дипломатії, зовнішньої політики і державної безпеки.
Крім цього, екс-віце-президент США займе позицію в управлінні "Інституту Байдена", заснованого нещодавно в Делаверському університеті в американському штаті Делавер.
Робота цього інституту буде спрямована на вирішення проблем внутрішньої політики, економіки, навколишнього середовища, цивільних прав і кримінального правосуддя.
Нагадаємо, що шотландський парламент проголосував проти Brexit.