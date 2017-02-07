Байден став професором американського університету

Колишній віце-президент США Джо Байден вступив на посаду професора в американському Університеті штату Пенсільванія, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Згідно з повідомленням, Байден отримав посаду професора в університеті, але викладати не буде, а очолить "Центр дипломатії і глобальної взаємодії Пенн Байден", робота якого сфокусується на дипломатії, зовнішньої політики і державної безпеки.

Крім цього, екс-віце-президент США займе позицію в управлінні "Інституту Байдена", заснованого нещодавно в Делаверському університеті в американському штаті Делавер.

Робота цього інституту буде спрямована на вирішення проблем внутрішньої політики, економіки, навколишнього середовища, цивільних прав і кримінального правосуддя.

Нагадаємо, що шотландський парламент проголосував проти Brexit.