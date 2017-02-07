Бойовики обстріляли лікарню в Авдіївці, - нардеп

Бойовики з російського танку Т-90 обстріляли лікарню в Авдіївці.

Про це заявила нардеп Оксана Корчинська, повідомляє Еспресо.TV.

"Ось цим уламком російські війська з російського танку Т-90 російським снарядом обстріляли нашу лікарню в Авдіївці. Три снаряди лягло біля майданчика, де в цей момент військові медики і цивільні вантажили наших поранених. Снаряд ліг якраз на дорозі нашої швидкої допомоги. На жаль, ОБСЄ відмовилося зафіксувати всі ці 3 снаряди, які лежали. Я привезла цей уламок, щоб всі побачили, чим воює Росія з Україною", - каже Корчинська.

За її словами, бойовики спочатку обстріляли медпункт у Красногорівці, що знаходиться за Авдіївкою. Потім 10 снарядів випустили по нашій ділянці, де знаходився медпункт 72 бригади.

"Вони надіялися, що ми покинемо Авдіївку. Через 3 години після обстрілу лікарні всі наші евакуаційні підрозділи, добровольці в повному складі були в Авдіївці. За тиждень медики врятували 81 військового і 12 мирних людей", - додала Корчинська.

Нагадаємо, що внаслідок обстрілу бойовиків загинув 15-річний юнак.