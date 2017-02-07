Чеські працедавці вимагають спростити в'їзд для українських працівників

Чеські працедавці закликали уряд у Празі спростити процедуру найму іноземної робочої сили з України.

Відкритого листа з таким закликом надіслали чеські роботодавці на адресу прем'єр-міністра країни Богуслава Соботки, повідомляє DW.

"Місцевий ринок праці не може запропонувати достатньої кількості кваліфікованих кадрів ані серед безробітних, ані серед нещодавніх випускників, тому працедавці змушені шукати працівників за кордоном", - наголошується в листі.

Рівень безробіття в Чехії - один з найнижчих у Євросоюзі, державну допомогу через втрату роботи отримують 360 тисяч людей.

Попри це, в країні 132 тисячі відкритих вакансій, головним чином йдеться про сферу ІТ, будівництво, промисловість, електроніку, авто- та машинобудування.

Для цього в 2015 році Чехія прийняла закон, який передбачає істотне спрощення і прискорення видачі віз українським громадянам з технічною освітою - інженерів, технічних фахівців і фахівців зі сфери IT.

Однак зараз чеські компанії заявляють, що існуючого закону недостатньо, а спрощена процедура видачі віз вимагає кардинального вдосконалення.

"Якщо чеський роботодавець надсилає запрошення на роботу, то потрібного йому спеціаліста призначать інтерв'ю тільки на серпень. Немислимо, що треба 8 місяців чекати, поки вашого працівника перевірять і впустять в країну", - каже президент Спілки роботодавців Чехії Ян Віснер.

На його думку, зараз Чехія потребує вдвічі більшій кількості фахівців з України.