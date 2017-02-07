Данилюк закликає ВР не підтримувати повернення податкової міліції

Міністр фінансів України Олександр Данилюк закликає Раду не підтримувати повернення податкової міліції.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Сьогодні депутати податкового комітету Верховної Ради ініціювали зміни, які відновлять податкову міліцію, незважаючи на позицію Мінфіну.

"Відповідний законопроект під іронічною назвою "Щодо оподаткування спадщини" вже включений до сьогоднішнього порядку денного. Якщо Рада підтримає ці зміни, орган, який роками "кошмарив" бізнес, буде знову легітимізований", — написав міністр.

Данилюк нагадав, що податкова міліція вже місяць знаходиться поза законом, але "розгулу фінансової злочинності" так і не відбулося. "Чому тоді такий поспіх? Можливо це ще одна спроба зірвати одну з найважливіших реформ для бізнесу?" — передбачає Данилюк.

Він також повідомив, що вчора на нараді під головуванням прем'єр-міністра була досягнута домовленість з доопрацювання законопроекту Мінфіну про створення фінансової поліції в найкоротші терміни. Законопроект, за його словами, публічно підтримали основні бізнес-асоціації та незалежні експерти.

"Я продовжую дотримуватися позиції, що відновлення податкової міліції неприйнятно. Ця "спадщина" повинна відійти в минуле", — додав міністр.

Данилюк закликав не підтримувати правки по поверненню податкової міліції.

Поправка, про яку повідомляє Данилюк, була запропонована головою комітету Ніною Южаніною.

На своїй сторінці у Facebook вона заявила, що законопроекту про фінансову поліції ще немає, а проблеми, що стосуються боротьби з карними злочинами у податковому кодексі, треба вирішувати вже зараз. На її думку, негативна реакція на рішення комітету може виникнути тільки у того, хто "намагається вирішити особисті проблеми у відносинах з фіскальною службою за рахунок нівелювання роботи податкової міліції".