Для Польщі "Північний потік-2" є неприйнятним, - Шидло

Для Польщі реалізація проекту газопроводу "Північний потік-2" є неприйнятною.

На цьому під час спільної прес-конференції у Варшаві з німецьким канцлером Ангелою Меркель заявила глава польського уряду Беата Шидло, повідомляє Укрінформ.

"У нашій розмові (з Меркель — ред.) я підкреслила, що для Польщі неприйнятною є реалізація інвестиції "Північний потік-2", - підкреслила Шидло.

В липні 2016 року антимонопольний регулятор Польщі UOKiK відмовив у погодженні будівництва "Північного потоку-2", пояснивши своє рішення тим, що запланована угода може призвести до "істотного обмеження конкуренції".

Пізніше "Газпром" і п'ять його європейських партнерів (Shell, OMV, ENGIE, Uniper і Wintershall) відкликали заявку на створення спільного підприємства щодо "Північного потоку-2".

Наприкінці січня глава "Нафтогазу України" Андрій Кобелєв заявляв, що ЄС має заблокувати проект будівництва газопроводу "Північний потік-2", який дасть Кремлю геополітичні та фінансові важелі впливу на Німеччину, Польщу й Словаччину.

Нагадаємо, Президент Литви Даля Грібаускайте заявила, що присутність у Литві понад 1000 військовослужбовців НАТО посилає чіткий сигнал того, що Альянс є "сильним та згуртованим" у Балтійських країнах перед лицем агресії РФ.