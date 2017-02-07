Французький суд поновив справу проти Саркозі

Французький суд поновить слухання у справі екс-президента Франції Ніколя Саркозі за звинуваченням у незаконному фінансуванні його виборчої кампанії у 2012 році.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело у суді.

"Колишній президент Франції Ніколя Саркозі постане перед судом у зв'язку з обвинуваченням у незаконному фінансуванні його невдалої спроби переобрання на наступний строк у 2012 році", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окрім Саркозі перед судом знову постануть ще 13 осіб.

Як повідомляє агентство, рішення про поновлення справи проти Саркозі було ухвалено після того, як французьких політиків стали дедалі більше критикувати за особисте фінансування перед президентськими виборами, які відбудуться цього року у квітні та травні.

Саркозі став обвинувачуваним у "справі Бігмаліон" у лютому 2016 року. Після допиту у слідчого судді 16 лютого Саркозі вийшов у новому процесуальному статусі - асистованого свідка (проміжний статус між простим свідком і обвинуваченим). Слідство висунуло йому обвинувачення за статтею про незаконне фінансування передвиборної кампанії, санкція якої передбачає ув'язнення терміном до року і штраф у 3750 євро.