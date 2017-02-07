Клуб "Дніпро" позбавили ще 6 очок за борги

Дніпровський клуб покараний ФІФА за борги перед бразильцем Даніло Соузою.

За інформацією "Футбол 24", "Дніпро" позбавлений ще 6 очок (вже – 12). Рішення про це ухвалила ФІФА за борги перед екс-гравцем Даніло Соузою. Скоро про це буде повідомлено офіційно.

Раніше повідомлялось про те, що Дисциплінарний комітет ФІФА дав "Дніпру" 30 днів на погашення боргу.

У жовтні 2016 року з "Дніпра" зняли 6 очок за борг перед агентом Хуанде Рамоса. Крім того, за цей борг ФІФА може відправити "Дніпро" до Першої ліги.

Таким чином, у "Дніпра" стане 6 очок після 18 турів. Дніпровський клуб впаде з 10 на 11 місце турнірної таблиці УПЛ.

Нагадаємо, український форвард Роман Зозуля визначився із своєю подальшою долею і залишиться у "Бетісі".