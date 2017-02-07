Косово планує сформувати власну армію

На наступній сесії парламенту Косова депутати обговорять формування збройних сил країни.

Про це заявив спікер парламенту Косова Кадрі Веселі, повідомляє RTK Live.

За його словами, це лише питання часу, коли парламент перейде до питання формування армії Косова.

"Армія Косова це реальність, яка настане дуже скоро. Я хочу запевнити народ Косова, що це буде не просто рішення парламенту трансформувати Сили безпеки Косова в армію, важливішим буде рішення про інвестування у збройні сили. І це ми зможемо зробити лише у співпраці з міжнародною спільнотою" - заявив Веселі.

При цьому наразі в парламенті Косова немає однозначної думки, чи армію буде сформовано внаслідок трансформації сил безпеки, чи буде прийнятий окремий закон про збройні сили, що вимагає підтримки двох третин парламенту.

Нагадаємо, що президент Сербії звинуватив Косово у "провокуванні війни".