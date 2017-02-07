Квитки на Євробачення-2017 будуть вже у лютому, - НСТУ

Антимонопольний комітет з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель зобов'язала Національну суспільну телерадіокомпанію України скасувати процедуру закупівлі "Послуги з продажу квитків на Пісенний конкурс Євробачення-2017".

Таке рішення було ухвалене 6 лютого після розгляду скарги товариства з обмеженою відповідальністю "Маестро тікет систем", повідомляє прес-служба UA: Перший.

У цьому зв'язку заступник генерального директора ПАТ НСТУ Павло Грицак заявив: "Ми виконуватимемо рішення Антимонопольного комітету (АМКУ), це - уповноважений державний орган, у нас немає інших варіантів. Ми не можемо сказати, що згодні з цим рішенням, тому шукаємо варіанти вирішення ситуації, що склалася, аби запустити квитки у продаж якомога раніше. Ми проводимо консультації з цього питання з Європейською мовною спілкою (ЄМС) і не прийматимемо жодних рішень без узгодження з ними".

Водночас Грицак запевнив, що квитки у продажу з’являться вже у цьому місяці.

"Сподіваємося, що квитки надійдуть у продаж у лютому, ми активно працюємо над втіленням цього. Варто відзначити, що у минулі роки були різні дати початку продажу квитків на конкурс, - це відбувалося і в березні (12 березня – у 2012 році, 16 березня – у 2009-му)", - уточнив він.

Як зазначається, Національна суспільна телерадіокомпанія України - мовник-організатор Євробачення-2017 - провела прозорий та відкритий тендер на відбір офіційного квиткового агента. За результатом конкурсу було обрано приватне підприємство "В Тікет" (Concert.ua), оскільки саме ця компанія відповідала всім технічним та кваліфікаційним вимогам. Крім того, компанія має досвід міжнародної роботи з продажу квитків та веб-сайт з більш ніж стотисячним відвідуванням за місяць протягом останнього року.

Зазначимо, що Євробачення відбудеться навесні 2017 року в Києві. Головною ареною конкурсу стане Міжнародний виставковий центр. Півфінали Євробачення-2017 відбудуться 9 та 11 травня, фінал - 13 травня. Загалом продаж і бронювання квитків здійснюватиметься для дев’яти шоу - шість генеральних репетицій, два півфінальні змагання і фінал Євробачення-2017.

Нагадаємо, що квитки на пісенний конкурс Євробачення, який пройде в Києві, будуть коштувати від 40 до 200 євро.