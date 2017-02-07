Меркель закликала президента РФ вплинути на бойовиків на Донбасі

Канцлер Німеччини Анґела Меркель закликала російського президента Володимира Путіна використати свій вплив на сепаратистів на Сході України з метою припинення насильства в регіоні.

Відповідний заклик до російського лідера Меркель зробила у телефонній розмові, яка відбулась у вівторок, 7 лютого, повідомив прес-секретар уряду Німеччини у Берліні Штеффен Зайберт, передає DW.

За словами Зайберта, обидва лідери висловили надію, що бойові дії у Східній Україні найближчим часом завершаться.

"З цією метою канцлер ФРН звернулась до російського президента з тим, щоб він використав свій вплив на сепаратистів", - повідомив Зайберт.

"Канцлер Німеччини та президент РФ погодились, що для забезпечення припинення вогню мають бути докладені нові зусилля, і попросили міністрів закордонних справ та їхніх радників залишатись у тісному контакті", - наводить слова Зайберта агенція Reuters.

Як відомо, у зв'язку зі значним спалахом насильства, який спостерігався на Донбасі наприкінці січня та на початку лютого, міністерство закордонних справ Німеччини 3 лютого назвало ситуацію з безпекою на Сході України "жахливою". Проте протягом останніх кількох днів ситуація на лінії зіткнення, порівняно з попереднім тижнем, коли щодня надходили повідомлення про вбитих та поранених військових та цивільних, є менш напруженою.

Нагадаємо, християнські соціалісти після довгих роздумів погодилися на те, щоб Ангела Меркель стала кандидатом на канцлера від панівної коаліції ХДС/ХСС на майбутніх виборах.