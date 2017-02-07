Міносвіти анулювало ліцензії вишів в окупованому Криму й непідконтрольних районах Донбасу

Міністерство освіти і науки повідомило, що анулювало ліцензії вищих навчальних закладів, розташованих в окупованому Криму та на непідконтрольній українській владі території Донецької та Луганської областей.

"1 лютого 2017 року наказами МОН... було затверджено перелік ВНЗ, які позбавлені ліцензій, тобто є нелегітимними та не мають права провадження освітньої діяльності", - йдеться у повідомленні.

Для тих студентів, які здобували освіту в навчальних закладах у Криму після 20 лютого 2014 року і хочуть, аби їхня кваліфікації визнавалися в Україні, розроблений спеціальний порядок атестації, додали у відомстві.

Студентам із непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей, які були зараховані на навчання та внесені до державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО), надається право навчатися у вишах України.

Як зауважили у міністерстві, у 2014-2016 роках із Донецької, Луганської областей і Криму було переміщено майже два десятки вишів, які зараз працюють на підконтрольній Києву території.

Нагадаємо, 6 лютого стартувала реєстрація для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні.