На честь 65-річчя правління королеви Британії Єлизавети II опублікували її фото з сапфірами

Фотопортрет королеви Британії Єлизавети II, зроблений фотографом Девідом Бейлі в 2014 році, був повторно опублікований на честь 65-річчя її правління ("сапфіровий" ювілей).

На фотознімку з королевою сапфірові прикраси, вручені їй королем Георгом VI в якості весільного подарунка в 1947 році.

На шиї Єлизавети II - кольє з 16 сапфірів довгастої форми, обрамлених діамантами, а в вухах - пара сережок в такому ж стилі.

Єлизавета II стала першим британським монархом, що відзначив 65-річчя правління. У вересні 2015 року вона була визнана самим довгоправлячим монархом Сполученого Королівства.

Фотографія входить в серію знімків, зроблену Бейлі в 2014 році. Один з портретів цієї серії був випущений до 88-річчя королеви.

"У неї дуже добрі очі з бешкетним блиском. Мені завжди подобалися сильні жінки, а вона дуже сильна жінка", - говорить фотограф.

За традицією королева відзначає річницю інтронізації в Сандрінгемском палаці в Норфолку, а через кілька днів повертається до Букінгемського палацу.

У Лондоні урочисту дату відзначать гарматними залпами: в понеділок опівдні 41 залп пролунає о Грін-парку, а через годину ще 62 залпи будуть дані в лондонському Тауері.

У програмі урочистостей також візьме участь оркестр Королівського полку артилерії. Шість гармат часів Першої світової війни будуть доставлені на свої позиції 89 кіньми.

Нагадаємо, королева Великобританії Єлизавета II, 6 лютого відзначає 65-річчя перебування на троні.