Ніч в Авдіївці минула відносно спокійно, - Жебрівський

Упродовж ночі лунали поодинокі обстріли по промзоні й околицях Авдіївки та по позиціях українських Збройних сил.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський.

"У місті продовжуються ремонтно-відновлювальні роботи. Вчора по місту працювало 7 ремонтних груп, за день допомогли відремонтувати 44 пошкодження у приватному та комунальному секторі. Сьогодні зранку, ремонтні групи знову вийшли на об’єкти", - повідомив Жебрівський.

За його словами, відбувається ремонт і відновлення не тільки тих 198 пошкоджень, яких місто зазнало за останній тиждень, але й від початку бойових дій на Донеччині з 2014 року.

"У повному режимі працює фільтрувальна станція. Вода пішла в мережі міста. Продовжуємо розвозити гуманітарну допомогу як в Авдіївку, так і у всі населені пункти Донеччини, які знаходяться на лінії зіткнення – від Світлодарська до Сартани", - написав Жебрівський.

Він уточнив, що в гуманітарний логістичний центр у Краматорську продовжує надходити допомога.

Нагадаємо, що на Донбас прибуло 40 вантажівок гумдопомоги з усієї України.