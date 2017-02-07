Парламент Ізраїлю легалізував близько 4 тисяч будинків поселень на палестинських землях

Парламент Ізраїлю ухвалив контроверсійний закон, який легалізує близько чотирьох тисяч будинків, незаконно зведених у поселеннях на окупованому Західному березі.

Законопроект був схвалений 60-ма голосами проти 52-х. У схваленому документі йдеться, що палестинці, які спочатку володіли землею, отримають як компенсацію гроші або іншу ділянку землі.

Новий президент США Дональд Трамп зайняв м'якшу позицію відносно ізраїльських поселень, ніж його попередник Барак Обама. На цьому фоні протягом останніх тижнів Ізраїль зробив кілька кроків на підтримку будівництва поселень.

Законопроект, схвалений у понеділок, отримав неоднозначну оцінку в суспільстві і, скоріше за все, його оскаржать в суді.

Генпрокурор Ізраїлю Авіхай Мандельбіт назвав законопроект неконституційним і заявив, що не захищатиме його у Верховному суді. Міністр Офір Акуніс під час дебатів перед голосуванням заявив: "Ми голосуємо за зв'язок єврейського народу і його землі. Вся ця земля наша. Вся".

Палестинці вже засудили закон. "Це ескалація, яка призведе лише до більшої нестабільності й хаосу", - заявив представник палестинського лідера Махмуда Аббаса.

Близько 600 тисяч євреїв живуть у 140 поселеннях, побудованих після ізраїльської окупації 1967 року Західного берега річки Йордан і Східного Єрусалиму. Поселення вважаються незаконними відповідно до норм міжнародного права, хоча Ізраїль заперечує це.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що на тлі зростання антисемітизму в усьому світі лише лідери Ірану, як і раніше, заявляють про потребу знищення єврейського народу і державності.