Парламент змінить склад ЦВК, - Парубій

Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що найближчим часом парламент проголосує за оновлений склад Центральної виборчої комісії

Про це він заявив під час відкриття 6 сесії парламенту, передає Еспресо.TV.

"Я переконаний, що нам важливо оновить склад ЦВК... І найближчим часом ми це питання розглянемо і вирішимо, - сказав Парубій.

Також Спікер Верховної Ради Андрій Парубій закликав депутатів, які не ходять на роботу, скласти мандат

"Маємо визнати, що рівень недовіри до Верховної Ради на сьогодні є критичним і це насправді є великою проблемою, яку ми маємо переосмислити", - заявив Парубій.

За його словами є дві причини цього - це низький рівень відповідальності і банальне бажання не ходити на роботу.

Парубій заявив, що "ніхто не зможе пояснити" українським пенсіонерам, лікарям, військовим, чому народні депутати не ходять на роботу.

"Не має часу на роботу у Верховній Раді, то складайте мандати і займайтеся своїми приватними бізнесами", - заявив Парубій.

Нагадаємо, що Парубій відкрив 6 сесію парламенту хвилиною мовчання за загиблими в Авдіївці.