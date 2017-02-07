Парубій відкрив 6 сесію парламенту хвилиною мовчання за загиблими в Авдіївці

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій відкрив 6 сесію парламенту 8 скликання.

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Верховна Рада перед початком роботи 6 сесії хвилиною мочання вшанувала загиблих героїв у боях за Авдіївку.

"Українська армія стала надією для мільйонів наших громадян, надією і щитом для всієї вільної Європи. І вона стала єдиною великою стіною, яка відділяє Європу від путінської орди. Хочу від імені всіх українців і українського парламенту подякувати нашим воїнам, які зупинили окупанта. І дозвольте хвилиною мовчання пом'янути загиблих героїв", - сказав спікер парламенту Андрій Парубій.

Під куполом зареєструвалось 365 народних депутатів.

На урочисте засідання прибули представники уряду, керівники центральних органів виконавчої влади, іноземні дипломати.