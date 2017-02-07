Пенсії жителям окупованих територій будуть виплачені за певних умов, - Розенко

Усі пенсії жителів окупованих територій сходу України нараховуються і будуть їм виплачені за певних умов.

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр Павло Розенко журналістам, передає прес-служба Кабінету міністрів.

"Усі належні пенсіонерам кошти нараховуються і будуть виплачені в повному обсязі", - наголосив він.

Розенко пояснив, що виплати пенсій та соціальних допомог у контрольованих бойовиками районах відновляться лише за умови виконання терористами Мінських угод, відновлення територіальної цілісності України та її законів на окупованих територіях.

Окрім того, зазначив віце-прем'єр, отримувати гроші жителі окупованих територій можуть уже зараз, переїхавши на постійне місце проживання на території, підконтрольні українській владі.

"Українська влада зі свого боку робить все можливе для того, щоб врешті-решт була відновлена територіальна цілісність України, була відновлена діяльність державних органів влади і українські громадяни отримали всі належні їм соціальні виплати в повному обсязі",- підкреслив чиновник.