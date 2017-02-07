Підстав для скасування санкцій проти РФ немає, - Ган

Єврокомісар з питань європейської політики сусідства Йоганнес Ган заявляє, що підстав для скасування санкцій проти Росії наразі немає.

"Санкції були запроваджені через порушення міжнародного законодавства, а ситуація не змінилася", – сказав Йоганнес Ган в інтерв’ю Радіо Свобода після засідання Ради міністрів закордонних справ Євросоюзу 6 лютого у Брюсселі.

За словами Гана, майбутнє санкції проти Росії пов’язане з виконанням Мінських домовленостей, чого наразі немає.

"Я не бачу ніяких підстав для скасування санкцій", – наголосив Ган.

Нагадаємо, 24 січня Ган заявив, що рішення ЄС щодо безвізового режиму з Грузією і Україною буде прийнято в найближчі місяці.