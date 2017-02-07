Присутність НАТО у Балтійських країнах посилає чіткий сигнал РФ, - Президент Литви

Президент Литви Даля Грібаускайте заявила, що присутність у Литві понад 1000 військовослужбовців НАТО посилає чіткий сигнал того, що Альянс є "сильним та згуртованим" у Балтійських країнах перед лицем агресії РФ.

Про це вона заявила у вівторок, передає The Associated Press.

Грібаускайте заявила, що Литва "ніколи" не бачила "сили такого масштабу та єдності", розгорнуті в одній зі східних країн-членів НАТО поблизу ключового російського ексклава.

За словами Грібаускайте, присутність військових НАТО "посилає дуже чіткий і важливий сигнал для всіх, що НАТО сильний та згуртований".

"Батальйон прибуде в потрібне місце в потрібний час. Тому що ми бачимо агресивну мілітаризацію Калінінградської області. Це на нашому кордоні", - сказала вона, додавши, що "це свідчить про загрозу (всьому) Альянсу та Європі".

Повідомляється, що на торішньому саміті НАТО у Варшаві, Альянс прийняв рішення про розгортання сил у країнах, що межують з Росією і Білоруссю.

Німеччина очолить багатонаціональний підрозділ, який включатиме понад 1000 військовослужбовців, які будуть базуватися поблизу Калінінградської області. Бойові групи НАТО також будуть розміщені в Польщі, Латвії та Естонії.