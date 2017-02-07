Розвідка Норвегії попередила про підвищення загрози з боку РФ

Військова розвідка Норвегії попередила, що Росія буде продовжувати проводити широку розвідувальну діяльність щодо норвезьких об'єктів і залишиться однією з головних загроз для країни в 2017 році.

Про це йдеться у доповіді розвідки (Etterretningstjenesten – NIS) з оцінками загроз на 2017 рік, передає ЄП.

"Загрози в цифровому світі проти політичних, військових і економічних цілей зростають. Ми очікуємо широких розвідувальних операцій в цьому році", - йдеться в доповіді.

За даними NIS, цього року значну загрозу для Норвегії представлятимуть: кібератаки, зокрема з Росії, міжнародний тероризм, в тому числі загроза нападів ІДІЛ, і підвищення геополітичних суперечок між Заходом і РФ через ситуацію в Україні і Сирії.

"У 2017 році Росія буде продовжувати військову кампанію в Сирії і політику дестабілізації України. Незважаючи на жорстку риторику, Росія не бажає прямого військового конфлікту з НАТО. Москва, однак, продовжує кидати виклик Заходу. Зокрема, в Сирії рівень напруги між Росією та західними країнами зростає", - йдеться у повідомленні.

У доповіді також наголошується, що Росія, незважаючи на економічні труднощі, продовжує нарощувати військову міць для потенційного використання у максимально можливій кількості напрямів.

"Головне завдання Північного флоту РФ як частини російського стратегічного потенціалу ядерного стримування полягає у можливості впливати на норвезькі інтереси і норвезьку операційну діяльність. Російський уряд також все більше зосереджується на Арктиці, що підкреслює необхідність зміцнення національного контролю в регіоні", - йдеться у доповіді.