Санкції проти РФ поки не можуть бути скасовані, - Меркель

Канцлер ФРН Ангела Меркель у телефонній розмові з президентом РФ узгодила чергові кроки в рамках "нормандського" формату для нормалізації ситуації на сході України.

Про це Меркель заявила у Варшаві під час спільної прес-конференції з главою польського уряду Беатою Шидло, передає Укрінформ.

"Я розмовляла по телефону з президентом Володимиром Путіним, оскільки ця ситуація викликає занепокоєння. Ми узгодили чергові кроки, які могли б бути здійснені в рамках "нормандського",- повідомила Меркель.

Вона підкреслила, що на даний момент "ситуація нікого не може влаштовувати", Мінські домовленості не виконуються, а тому "санкції (проти Росії - ред.) на даний момент не можуть бути скасовані".

Німецький політик зауважила, що з цього питання погляди Берліна й Варшави збігаються.

Нагадаємо, що Меркель закликала президента РФ вплинути на бойовиків на Донбасі.