Сенат США затвердив нового міністра освіти

Сенат США затвердив міністром освіти Сполучених Штатів Америки Бетсі Девос, передає Deutsche Welle.

Зазначається, що вперше за всю історію США члена уряду було затверджено завдяки втручанню віце-президента країни, який водночас посідає пост президента Сенату. Це стало необхідним, адже голоси у верхній палаті поділилися - 50 сенаторів проголосували за, 50 - проти кандидатури Девос.

"При тому, що Сенат поділений порівну, віце-президент голосує "за", і кандидатуру затверджено", - заявив віце-президент Майк Пенс.

Повідомляється, що демократи та представники педагогічних профспілок критикували Девос за брак у неї досвіду роботи з публічними школами та за її зв'язки з організаціями, які підтримують так звані "чартерні школи", тобто школи, які фінансуються з бюджетів, але котрі керуються приватними структурами. Дві сенаторки-республіканки проголосували проти Девос з цих же міркувань.