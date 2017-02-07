Шотландський парламент проголосував проти Brexit

Шотландський парламент проголосував проти запуску виходу Великої Британії з Євросоюзу, передає ВВС.

Зазначається, що за запуск процедури проголосували 34 депутати, ще 90 депутатів були проти.

Підкреслюється, що результати голосування не матимуть ніяких наслідків, оскільки Верховний суд постановив, що для залучення статті 50 Лісабонського договору уряду Великобританії не потрібна згода регіональних парламентів.

Нагадаємо, що Мей закликала депутатів не перешкоджати виконанню волі більшості британців, які проголосували за вихід країни зі складу ЄС.